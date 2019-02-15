Son Dakika Haberleri: Türkmenoğlu'ndan Hasta Ziyaretleri

Türkmenoğlu'ndan Hasta Ziyaretleri

54 dakika önce

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kentteki bazı hastaları evlerinde ziyaret etti.

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AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kentteki bazı hastaları evlerinde ziyaret etti.

Türkmenoğlu ve İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, hastaları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Türkmenoğlu, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, sosyal projelerin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği hasta kardeşlerimize ziyaret gerçekleştirdik. Onlarla gönül birliği kurmaya çalıştık. Tüm hastalara Allah şifa versin." dedi.

Duran ise herkesin sorunlarına el atan bir devletin olduğunu ifade ederek, "Allah hiçbir anne babayı çocuğuyla imtihan etmesin. Devlet tüm sorunlara el atıyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan ve İl Başkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

Hasta yakınları ise Türkmenoğlu ve Duran'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:35 Kaynak: AA

Kayhan Türkmenoğlu, Van, AK Parti, Güncel
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