Turko espor sektöründen ne kadar kazandı? - Son Dakika

Turko espor sektöründen ne kadar kazandı?

Turko espor sektöründen ne kadar kazandı?
Son Güncelleme: 16.02.2022 09:20

VALORANT arenasında mücadele eden Turko'nun yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.

23 yaşındaki, VALORANT arenasında bizleri temsil eden Mehmet Özen'in bu zamana kadar espor sektöründen (turnuvalar) yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2020 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan Turko, bu zamana kadar oynadığı turnuvalardan toplam 17,243.15 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye espor sektöründe en çok para kazanan yetmiş birinci kişi. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings.com sitesinden alınmaktadır.

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Turko 'nun yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde;

Turko espor sektöründen ne kadar kazandı?
Kaynak: EsporGazetesi.com

Mehmet Özen, Türkiye, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Turko espor sektöründen ne kadar kazandı? - Son Dakika


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