Türkoba Meydanı binlerce kişiyi iftarda buluşturdu
30 dakika önce
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ramazan ayının güzelliklerini ve bereketini bu kez de Türkoba sakinleriyle paylaştı.
Büyükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:06 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Hasan Akgün
, Ramazan ayının güzelliklerini ve bereketini bu kez de Türkoba sakinleriyle paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir
'in de katıldığı Türkoba mahalle iftarında binlerce vatandaş oruçlarını bir arada açmanın mutluluğunu yaşadı. Büyükçekmecelilerle birlikte iftar sofrasında buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Özdemir, "Allah seneye de bu sofralarda bir araya gelmemizi nasip etsin. Ramazan ayının bereketini, huzurunu, mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Büyükçekmece'nin neden mutluluk şehri olduğunu şimdi anladım. Yüce Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin" dedi.
"Ramazan hep birlikte olunca güzel"
Birlik ve beraberlik içerisinde nice Ramazanlar geçirmek dileğiyle diyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, iftara gelen vatandaşların sorularını yanıtlayarak sohbet etti. Ramazan ayı süresince geleneksel mahalle iftarlarının devam edeceğini belirten Başkan Akgün, "Ramazanın ruhunu büyük Büyükçekmece ailemle birlikte yaşıyorum. Mahalle iftarlarında hep bir araya gelmek, ekmeğimizi birbirimizle paylaşmak beni mutlu ediyor. Allah bizleri bu güzelliklerden mağdur etmesin. Seneye de hep birlikte yine aynı sofralarda oturmayı nasip etsin. Ramazan hep birlikte olunca güzel" ifadesini kullandı. - İSTANBUL
Meteoroloji açıkça uyardı: Hastalar, çocuklar ve yaşlılar dışarı çıkmasın!
İftara ne kadar kaldı? İşte 29 Mayıs Çarşamba il il iftar vakitleri
Küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı!
Son Dakika! Yeni askerlik sistemi için yasa teklifi bayramdan sonra Meclis'e gelecek