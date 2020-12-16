Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarından "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yayımlanan 750 binin üzerindeki kare arasından belirlenen 76 seçkin fotoğrafı inceleyen Okumuş, oyunu kullandı.

Okumuş, haber kategorisinde, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğraflarını oyladı.

Okumuş, AA'nın tüm dünyada toplumların sesi olduğunu söyledi.

AA çalışanlarını fedakarca gayretleri dolayısıyla tebrik eden Okumuş, "Anadolu Ajansının geleneksel etkinliğinde dünyadan ve Türkiye'den çok özel fotoğraflar paylaşılıyor. Bu kadar güzel işlere imza atan Ajansın oylamasına katılmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.