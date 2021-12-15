Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Okumuş, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri seçerek oy verdi.

Başkan Okumuş, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ve haber kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" adlı fotoğrafları oyladı.

Okumuş, fotoğraf sanatının her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirterek, seçkiye sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Oylamaya sunulan karelerin bazılarında gülümserken bazılarında hüzünlendiğini ifade eden Okumuş, "Fotoğrafların hikayeleri de anlamlı ve yerinde. Anadolu Ajansı da bu konuda oldukça başarılı muhabirlere sahip. Oylamaya sunulanlar gerçekten çok güzel, seçmekte zorlandım. Tüm muhabir ve basın camiasındaki arkadaşlara işlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.