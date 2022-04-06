Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'tan AA'ya ziyaret

06.04.2022 17:48
Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'tan AA'ya ziyaret

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Anadolu Ajansı (AA) Kahramanmaraş Bürosunu ziyaret etti.

Okumuş, ziyarette, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AA'nın basın hayatı boyunca yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettiğini belirten Okumuş, AA çalışanlarına başarı temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından AA muhabiri İzzet Mazı, Okumuş'a AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafı hediye etti.

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Anadolu Ajansı, Kahramanmaraş, Osman Okumuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş'tan AA'ya ziyaret - Son Dakika


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