Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, gazi Uzman Çavuş Araçay'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, gazi Uzman Çavuş Araçay'ı ziyaret etti

17.08.2022 17:28
Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, gazi Uzman Çavuş Araçay'ı ziyaret etti

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Yunus Emre Araçay ve ailesini ziyaret etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Yunus Emre Araçay ve ailesini ziyaret etti.

Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Gazi Araçay ve ailesiyle bir süre sohbet eden Okumuş, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gazi Araçay ile yakından ilgilenen Okumuş, vatanı ve bayrağı uğruna canlarını ortaya koyan şehit yakınları ve gazilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Araçay da ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getirdi.

Ziyarete, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Osman Okumuş, Türkoğlu, Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, gazi Uzman Çavuş Araçay'ı ziyaret etti - Son Dakika

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