KAHRAMAANMARAŞ - Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'tan sağlık çalışanlarına karanfil - Son Dakika

KAHRAMAANMARAŞ - Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'tan sağlık çalışanlarına karanfil
13.03.2021 17:37
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.
Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret eden Okumuş, sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet edip, doktor ve hemşirelerin Tıp Bayramı'nı kutladı.
Hastane personeline karanfil dağıtan Okumuş, "Ülkemizdeki sağlık çalışanlarının dünyada etkili olan virüsle ilgili mücadelesi takdirle karşılanmaktadır. İnsan sağlığını esas alan zor fakat kutsal görevi yerine getirmek için azimle çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ederim." ifadelerini kullandı
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