Türkoğlu Belediye meclis üyelerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde belediye meclis üyeleri Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü belediye meclis toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen karar alındı.

Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklerini belirtti.

Meclis üyeleri ise Mehmetçiklere asker selamı vererek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.