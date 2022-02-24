KAHRAMANMARAŞ - Türkoğlu Belediyesi'nden öğrencilere "akıl ve zeka oyunları" kitapları hediye edildi - Son Dakika

Türkoğlu Belediyesi, eğitim seferberliği kapsamında ilçede eğitim gören 1000 ilkokul öğrencisine "akıl ve zeka oyunları" kitabı dağıttı.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitici ve eğlendirici kitaplar belediye ekiplerince okul idarelerine teslim edildi.

Belediye başkanı Osman Okumuş, ilçedeki ilkokul çocuklarının tamamına içerisinde bilmece ve bulmaca olan akıl ve zeka oyunları kitapları dağıtıldığını ifade etti.

Belediye olarak başlattıkları eğitim seferberliği kapsamında, "Kitaplar devletten, kırtasiye malzemeleri belediyeden" projesiyle ilçedeki 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttıklarını aktaran Okumuş, "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize test kitapları, kaynak kitapları, tablet, öğrenme ve zeka seviyesini geliştirecek oyun grupları, pandemi döneminde evinde ders çalışma ortamı olmayan öğrencilerimiz için çalışma masaları ve 5 bin öğrencimize yapay zeka ile yazılımlanmış Türkoğlu Akademi Kartlarını dağıttık. 'Bir okul değişsin dünya değişsin' projesiyle ilçemizdeki bazı okullarımızı baştan sona yeniledik. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimizi program dahilinde sinema ile buluşturmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.