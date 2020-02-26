Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna atanan personeller görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna atanan personeller görevine başladı - Son Dakika

Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna atanan personeller görevine başladı

7 saat önce

Türkoğlu Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarına atamaları yapılan 210 personel, törenle görevine başladı.

Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna atanan personeller görevine başladı, System.String[]

Türkoğlu Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarına atamaları yapılan 210 personel, törenle görevine başladı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumunda görev yapacak sözleşmeli infaz ve koruma memuru, teknisyen, hemşire, şoför ve cezaevi katibi unvanlarına ilişkin yapılan uygulama ve sözlü sınavları sonucunda başarılı olan 210 personelin hizmet sözleşmeleri, Kahramanmaraş Adliyesi Şehit Murat Uzun Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle imzalandı.

Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, törende, ceza infaz kurumlarının personel hiyerarşisinden bahsederek ilgililerin atandıkları infaz ve koruma görevine ilişkin bilgiler verdi.

657 sayılı devlet memurları kanunundaki hükümlere de değinen Başsavcı Yazıcı, devlet memurluğunun ve özellikle Ceza İnfaz Kurumlarında görev almanın ayrı bir sorumluluğu bulunduğuna dikkat çekti.

Yazıcı, yeni göreve başlayan memurlara belirli sınav süreçlerini tamamlayarak bu aşamaya geldiklerini, bu sebeple görevlerini layıkıyla yerine getireceklerine inançlarının tam olduğunu belirtti, yeni göreve başlayan personellere memuriyet hayatları boyunca sağlık ve başarılar diledi.

Başsavcı Yazıcı, "Uygulama ve sözlü sınavlarda başarı göstererek, Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumunda yeni göreve başlayan personellerimizi tebrik eder, bundan sonraki meslek yaşamlarının hayırlı uğurlu olmasını temenni ederiz." ifadesini kullandı.

Başsavcı, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Adalet Sarayı'nda ele geçirilen 4 bine yakın kesici delici silah sergilendi
Gazeteci Can Ataklı hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 19:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumuna atanan personeller görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]