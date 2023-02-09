Bakanlık: Hatay ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde firar girişimi önlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bakanlık: Hatay ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde firar girişimi önlendi

09.02.2023 11:39
Bakanlık: Hatay ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde firar girişimi önlendi

DEPREMİN vurduğu kentlerden Hatay'daki T Tipi Kapalı Cezaevi ile Kahramanmaraş'taki Türkoğlu 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülerin firar girişimi, jandarmanın müdahalesiyle önlendi.

DEPREMİN vurduğu kentlerden Hatay'daki T Tipi Kapalı Cezaevi ile Kahramanmaraş'taki Türkoğlu 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlülerin firar girişimi, jandarmanın müdahalesiyle önlendi. Hatay'daki cezaevinde müdahale sırasında yaralanan 12 hükümlü ve tutukludan 3'ü, hastanede hayatını kaybetti. Her 2 cezaevinde de güvenliğin sağlandığı belirtildi.

Deprem nedeniyle büyük yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'daki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan mahkumlar, yakınlarına ulaşamadıklarını söyleyerek koğuşlarda olay çıkardı. İnfaz koruma memurunu rehin alıp, anahtarla kapıları açan mahkumların firar girişimi, infaz koruma görevlileri ve jandarmanın müdahalesiyle önlendi. Müdahale sırasında 12 tutuklu ve hükümlü, yaralanırken, 3'ü hastanede hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'taki Türkoğlu 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde aynı nedenle olay çıkarıp, firar girişiminde bulunan mahkumlara da jandarma, müdahale etti. Firar girişimi önlenirken, ölen ve yaralanan olmadı.

'3 MAHKUM HASTANEDE VEFAT ETTİ'Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce 2 cezaevinde çıkan olaylarla ilgili açıklama yapıldı. Hatay'daki cezaevinde çıkan olaylarla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunması ve ardından yangın çıkarması nedeniyle; firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapılmıştır. Müdahale sonucunda firar girişimi engellenmiş, yangın söndürülmüş tutuklu ve hükümlülerin güvenliği sağlanmıştır. Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer iddiaların gerçek dışı olduğu, söz konusu olaylar sonucu ceza infaz kurumunun hükümlü ve tutuklular tarafından kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkinin sağlandığı kaydedildi.'KAHRAMANMARAŞ'TA ÖLÜM HADİSESİ YAŞANMADI'

Kahramanmaraş'taki cezaevinde çıkan olaylarla ilgili açıklamada ise "Yaşanan olayda, Türkoğlu 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumundan dışarıya çıkmaya çalıştığı, kurum dış güvenliği sağlamakla görevli olan jandarma taburunun mevzuat çerçevesinde müdahalesi sonucu firar teşebbüsü önlenmiş ve kurum güvenliği sağlanmıştır. Yapılan müdahale esnasında herhangi bir ölüm hadisesi yaşanmamıştır. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiştir. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır" denildi.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Depremin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi Depremin yol açtığı yıkım uzaydan görüntülendi 72 saat sonra enkazdan çıkartılan kadının ilk isteği eşinin sesini duymak oldu 72 saat sonra enkazdan çıkartılan kadının ilk isteği eşinin sesini duymak oldu Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'a tırlar ile adeta yardım yağıyor Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'a tırlar ile adeta yardım yağıyor

Kahramanmaraş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlık: Hatay ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde firar girişimi önlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 72 saat sonra enkazdan çıkartılan kadının ilk isteği eşinin sesini duymak oldu
11:44 Espor oyuncusu Gizem Harmankaya depremde hayatını kaybetti
11:38 Depremin büyük yıkım yaşattığı Hatay'a tırlar ile adeta yardım yağıyor
11:38 Deprem bölgesine giden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, 3 dilde çağrı yaptı: Aklınız alamaz
11:38 İsmail Saymaz'ın canlı yayında zor anları! "Hatay'a yardım gelmiyor" dedi, depremzede tepki gösterdi
11:37 Gaziantep'te depremin vahametini gözler önüne seren görüntü! Park alanı boydan boya yarıldı
11:36 80. saatte enkazdan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ve babası sağ çıkarıldı
11:16 Yardım almak ve yardım etmek için gerekli tüm bilgileri bir arada toplayan Deprem.org yayında
11:08 ABD'li sismolog Tobin felaketin büyüklüğünü böyle anlattı: Türkiye'deki depremler neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir olay
11:09 Şarkıcı Karsu'nun enkaz altında kalan halası hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2023 12:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bakanlık: Hatay ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerinde firar girişimi önlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement