Hidayet Türkoğlu'ndan Orhun Ene açıklaması Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı başantrenörlüğüne getirilen Orhun Ene'ye güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, Ene'nin kritik bir zamanda görevi kabul ederek milli takımın başına geçtiğini belirterek, "Normalde sezon sonuna kadar antrenörlük yapmama kararına rağmen bizi ve milli takımı kırmadı. Kendisi gerek tecrübesi gerekse başarılarıyla, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir basketbol değeridir. Sayın Orhun Ene'ye yeni görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Orhun hocaya, idari kadromuza ve sporcularımıza güvenimiz tamdır." diyen Türkoğlu, "Bu kritik noktada galibiyet yolunda var güçleri ile çalışacaklarına eminim. Hepimizin gurur duyduğu bir milli takımı sahada izlemek için ben de heyecanla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde milli takımın da yer aldığı D Grubu maçlarına İstanbul'un ev sahipliği yapacağını hatırlatan Türkoğlu, "Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 27 Kasım Cuma Hırvatistan, 29 Kasım Pazar günü ise Hollanda ile mücadele edecek A Erkek Milli Takımımıza başarılar diliyorum. Milli takımıza sakatlıklar olmadan sağlıklı bir kamp dönemi ve sonrasındaki karşılaşmalarında başarılar diliyor, tüm basketbolseverleri ekran başında millilerimizi desteklemeye bekliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Türkoğlu, milli takımın eski başantrenörü Ufuk Sarıca'ya da teşekkür ederek, "Kendisi milli formaya hem sporcu hem de antrenör olarak büyük bir sadakatle hizmet etmiş ve pek çok başarının parçası olmuştur." görüşlerine yer verdi.