Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanı Hakverdi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hakverdi, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Hakverdi, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" adlı fotoğrafını oyladı.

Fotoğrafları oylamada yer alan muhabirleri tebrik eden Hakverdi, hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade etti.