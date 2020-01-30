Türkoğlu ilçesinde şehit ve gazi çocukları ata bindi, ok attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkoğlu ilçesinde şehit ve gazi çocukları ata bindi, ok attı - Son Dakika

Türkoğlu ilçesinde şehit ve gazi çocukları ata bindi, ok attı

7 saat önce

Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi işbirliğinde, şehit ve gazi çocuklarına karne hediyesi olarak at bindirildi ok attırıldı.

Türkoğlu ilçesinde şehit ve gazi çocukları ata bindi, ok attı, System.String[]

Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi işbirliğinde, şehit ve gazi çocuklarına karne hediyesi olarak at bindirildi ok attırıldı.

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, belediyenin, binicilik ve okçuluk eğitim alanında çocukları çiçeklerle karşıladı.

Saltaş ve Okumuş, çocuklarla burada bir sohbet edip yapılan ikramın ardından karne hediyeleri verildi.

Daha sonra şehit ve gazi çocukları, eğitmenler eşliğinde at binip ok attı.

Kaymakam Gürbüz Saltaş, burada yaptığı konuşmada, her zaman şehit ve gazi çocuklarının yanında olacaklarını belirtti.

Bunun da bilinmesinin kendilerini mutlu edeceğini ifade eden Saltaş, çocuklara eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise şehit ve gazi ailelerini çok önemsediklerini onların her zaman başlarının tacı olduğunu söyledi.

Ata yadigarı ata binmeyi ve ok atmayı çocuklara yaptırdıklarını ifade eden Okumuş, "Kahraman babaları gibi çocukları da ok atarken 12'den vurdu. Biz onlara ne kadar yardımcı olsak azdır. Güzel vatanımızı böldürmemek için mücadele veren şehit ailelerinin çocukları aynı zamanda bizim çocuklarımızdır." dedi.

Derneğin Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman ise yaklaşık 70 şehit ve gazi çocuğu ve yanlarında 25 veli ile Türkoğlu Belediyesi Binicilik ve Okçuluk Eğitim Merkezi'nde çocukların gönüllerince eğlendiğini belirtti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'ın ilgisiyle böyle bir etkinliğin düzenlendiğini dile getiren Karaman, "Şehit ve gazi çocuklarımız için bugün farklı karne hediyesi oldu. Bugüne kadar derneğimize, şehit ve gazi ailelerine her anlamda destek olan Türkoğlu Belediye Başkanımız Sayın Osman Okumuş'a teşekkür ediyorum. Türk milletine emanet olan şehit ve gazi çocuklarını bugün burada ağırlayan sayın Kaymakamımıza, Türkoğlu Belediye Başkanımıza, komutanımıza, emniyet müdürümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş, Osman Okumuş, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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