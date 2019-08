Türkoğlu: "İnşallah ilk başta gruptan çıkmayı garantileyip daha sonra olimpiyat elemesi oynama...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın hedefinin gruplardan çıkıp olimpiyat elemesi oynamak olduğunu söyledi.Başkan Türkoğlu, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Türkoğlu, oyuncuların moralinin yüksek olduğunu belirterek, "Son oynadıkları turnuvada eksik olmamıza rağmen, güçlü takımlara karşı iyi sonuçlar aldılar. Bu tip hazırlıklar moral anlamında ekibe büyük destek veriyor. Bir süre İstanbul'da hazırlanıp iki hazırlık maçından sonra ayın 20-21'i gibi Çin'e hareket edeceğiz. İnşallah hepimizin istediği bir başarı elde edilir. Tüm ülkenin gurur duyacağı bir sonuçla ülkemize geri dönerler." ifadelerini kullandı.Türkoğlu, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:"İnşallah ilk başta gruptan çıkmayı garantileyip daha sonra olimpiyat elemesi oynama fırsatı yakalarız. Bunlar basketbol anlamında elde edebileceğimiz büyük başarılar olur. Tüm oyuncularımıza başarılar diliyorum.""Onlar bizim geleceğimiz"Hidayet Türkoğlu, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın NBA'de gösterdikleri performanslara ilişkin, "Oraya erken gitmenin adapte olma, basketbolu öğrenme ve NBA'de kendini kanıtlama açısında çok avantajlı olduğuna inanıyorum. Ben de oraya çok genç yaşta gitmiştim. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Kazanacak çok şeyleri var. Furkan, Cedi'ye göre talihsiz sakatlıklar yaşadı ancak NBA'de kontratını uzattı. Cedi bulduğu şansları çok iyi değerlendirdi. Oynadığı sürelerde kendine olan güveni gelişti." şeklinde konuştu.Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın her fırsatta milli takıma geldiklerini hatırlatan Türkoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu arkadaşların her fırsatta milli takıma gelmesi, uzun yıllar bu formayı giyecek olması bizi mutlu ediyor. Onlar bizim geleceğimiz. Diğer arkadaşlarımız da her fırsatta milli formanın ne kadar değerli olduğu gösteriyor."