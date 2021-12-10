Türkoğlu Kaymakamı Hersanlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkoğlu Kaymakamı Hersanlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Hersanlıoğlu, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi, fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Hersanlıoğlu, haber kategorisinde Mustafa Hassona'ın "Harabeler arasında yaşam", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti "Atmaca", spor kategorisinde ise Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğraflarına oy verdi. Fotoğrafların her birini, ayrı ayrı başarılı bulduğunu belirten Hersanlıoğlu, fotoğraflarda emeği olan tüm muhabirlere teşekkür etti.

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