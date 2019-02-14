Son Dakika Haberleri: Türkoğlu'nda Ahır Çöktü, 6 Hayvan Telef Oldu

Türkoğlu'nda Ahır Çöktü, 6 Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ahır çöktü, içeride bulunan 6 hayvan telef oldu.

Türkoğlu'nda Ahır Çöktü, 6 Hayvan Telef Oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ahır çöktü, içeride bulunan 6 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi'nde Mehmet Sünbül'e ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken ahırda 9 küçükbaş hayvanın olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında 3 hayvanın kurtarıldığı, 6'sının ise telef olduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:19 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkoğlu, 3. Sayfa
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