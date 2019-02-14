Türkoğlu'nda Ahır Çöktü, 6 Hayvan Telef Oldu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir ahır çöktü, içeride bulunan 6 hayvan telef oldu.
Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde bir ahır çöktü, içeride bulunan 6 hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi'nde Mehmet Sünbül'e ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çöken ahırda 9 küçükbaş hayvanın olduğu öğrenildi. İtfaiye
ekiplerinin çalışması sonrasında 3 hayvanın kurtarıldığı, 6'sının ise telef olduğu bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:19 Kaynak: İHA
Bolu-Ankara Yolunda 15 Araç Birbirine Girdi! Çok Sayıda Yaralı Var
Eski Kocasını Öldürüp Kayıp Başvurusunda Bulunan Kadını, 14 Yaşındaki Kızı Ele Verdi
Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı
Gelin Adayı, Görücü Usulü Tanıştığı Damat Adayını 40 Bin Lira Dolandırıp Kayıplara Karıştı