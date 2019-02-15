Son Dakika Haberleri: Türkoğlu'nda Kayıp Kız Bodrum Katta Uyurken Bulundu

Türkoğlu'nda Kayıp Kız Bodrum Katta Uyurken Bulundu

57 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki gün önce kaybolan kız çocuğu, evlerinin bodrum katında uyurken bulundu.

Türkoğlu'nda Kayıp Kız Bodrum Katta Uyurken Bulundu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde iki gün önce kaybolan kız çocuğu, evlerinin bodrum katında uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Yoldere Mahallesi'nde E.S. (13) isimli kız çocuğu çarşamba akşamı kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine İlçe Jandarma ekipleri E.S.'nin bulunması için çalışma başlattı. Sosyal medyada E.S.'nin fotoğrafları paylaşıldı.

Tüm birimlerin seferber olduğu arama çalışmaları sonuç vermedi. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda hareket eden jandarma ekipleri 13 yaşındaki E.S.'yi evlerinin bodrum katında halıların arasında uyurken buldu. E.S. sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

Jandarma, Kahramanmaraş, Türkoğlu, 3. Sayfa
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