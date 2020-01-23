Türkoğlu'nda sosyal tesis ve taziye evinin temeli atıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkoğlu'nda sosyal tesis ve taziye evinin temeli atıldı - Son Dakika

Türkoğlu'nda sosyal tesis ve taziye evinin temeli atıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılacak 27'nci sosyal tesis ve taziye evinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Türkoğlu'nda sosyal tesis ve taziye evinin temeli atıldı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapılacak 27'nci sosyal tesis ve taziye evinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde düzenlenen törende, bugün devlet vatandaş ilişkilerinden en iyi örneğini gördüklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Saltaş, iki katlı binanın içerisinde muhtarlık ve kütüphanenin de yer alacağını kaydetti.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise ilçeye 27 sosyal tesis kazandırdıklarını ifade ederek, "Mahallemizin daha önce yolla ilgili sıkıntılarını giderdik. Halı saha ve park çalışmaları yapıldı. Buraya bir sosyal tesis ve taziye evi temel atma törenindeyiz. İnşallah 6 ay içerisinde 2 katlı bay ve bayanlara hizmet verebilecek içerisinde muhtarımızın ofisi ve kütüphanesi olan bir sosyal tesis olacak. Büyükşehir Belediyemiz, Türkoğlu Kaymakamlığımız, Türkoğlu Belediyesi ve muhtarlığımızın el ele verip yaptırdığı bir projemiz." dedi.

Konuşmaların ardından sosyal tesis ve taziye evinin temeli atıldı.

Kahramanmaraş, Türkoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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