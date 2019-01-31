Türkoğlu'nda Trafik Kazası: 8 Yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ın Türkoğlu
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa
Mahallesi'nde Hacı Ç. yönetimindeki 31 H 0392 otomobil ile Muzaffer K. yönetimindeki 46 AD 676 plakalı otomobil Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu kavşağında çarpıştı. Kazada aynı aileden Muzaffer K., Neslihan, Fethiye
, Muhammet Emin
, Hümeyra
, Hasret ve Raziye K., diğer aracın sürücüsü Hacı Ç. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:23 Kaynak: İHA
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