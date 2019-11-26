Türkolog Halil Açıkgöz için cenaze töreni düzenlendi

Türkoloji camiasının ünlü ismi, edebiyat araştırmacısı ve akademisyen Halil Açıkgöz için cenaze namazı kılındı.

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Açıkgöz'ün Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'ndeki cenazesine ailesinin yanı sıra sevenleri, dostları ve öğrencileri katıldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açıkgöz'ün nevi şahsına münhasır birisi olduğunu söyledi.

Açıkgöz'ün saygılı ve saygın biri olduğuna işaret eden Emeksiz, "Akademik disiplini ve titizliği olan, insan ve dost canlısı güzel bir insandı. Yapmış olduğu çalışmalarının dışında devam ettirdiği dil sahasıyla ilgili orijinal teorileri ve görüşleri olan bir insandı. Yarım kalan çalışmalarının değerlendirilmesi, onun hatıralarının yaşatılması için de önemli olacaktır." diye konuştu.

Yazar Hüseyin Emiroğlu da Emeksiz'e Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Halil ağabeyi uzaktan tanırdım, bilirdim ama yakından kardeşi Namık Açıkgöz hocamın evinde verdiği randevuyla tanıştım. Muhabbetli bir ortamda keyifli bir sohbetle görmek nasip oldu. O gün memleketten gelmiş özel bir meyveyi birlikte yedik ve sohbet ettik. Sonra tekrar gidecektim ama hastalandı, gitmek nasip olmadı. Günlük koşturmada dostlarımızı, büyüklerimizi ihmal ediyoruz maalesef. Her fırsatta bir dostu ziyaret etmek gerekir. Birbirimizi cenazelerde hatırlamayalım."

Halil Açıkgöz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere memleketi Manisa'ya uğurlandı.

Birçok eseri edebiyat dünyasına kazandırdı

Manisa Turgutlu'nun Osmancık Köyünde 1 Aralık 1952'de dünyaya gelen Halil Açıkgöz, Turgutlu Lisesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Bitirme tezini " Fuat Köprülü'nün Hayat ve Ülkü Mecmualarındaki Fikri İçtimai Yazıları" üzerine yazan Açıkgöz, 1977'de itibaren doktora çalışmalarını yürütürken İstanbul'un çeşitli liselerinde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Açıkgöz, uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Türk Dili Bölümünde Türk Dili okutmanlığı yaparken, Türk dilinin eski dönemleri ile çağdaş Türk lehçe ve şiveleri, Türk dili öğretim metodu gibi birçok konuda çalışma yaptı.

Yazı hayatına 1969'da "Yeni Turgutlu" gazetesinde şiir, hikaye, haber, makale ve fıkra yazarak başlayan Açıkgöz'ün yazıları ve araştırmaları Tercüman, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, Türk Edebiyatı, Azerbaycan Türkleri, Doğuş Edebiyat, Töre ve Kubbealtı gibi birçok mecrada yer aldı.

Bugün kadar birçok eseri edebiyat dünyasına kazandıran Halil Açıkgöz, TRT ve bazı özel televizyonlarda senaryo, kaynak metin yazarlığı ve program danışmanlığı da yaptı.