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Türkolog Murad Adjı Ankara'da anıldı

6 saat önce

Ünlü araştırmacı, bilim adamı ve Türkolog Murad Adjı, doğumunun 75. yılında başkent Ankara'da anıldı.

Türkolog Murad Adjı Ankara'da anıldı, System.String[]

Ünlü araştırmacı, bilim adamı ve Türkolog Murad Adjı, doğumunun 75. yılında başkent Ankara'da anıldı.

Türk halklarının "Kavimlerin Büyük Göçü" teziyle Altaylardan Avrupa'ya göç ettiğini ortaya koyan Kumuk Türklerinin temsilcilerinden Türkolog Murad Adjı'nın doğum yıl dönümü dolayısıyla, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreterlik binasında anma etkinliği düzenlendi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından ünlü isimleri andıklarını belirterek, aslen Kumuk Türklerinden olan Adjı'nın, hayattayken Türk dünyasında büyük ün kazandığını söyledi.

Adjı'nın Türkoloji ilmine büyük bir miras bıraktığını ifade eden Kaseinov, Adjı'nın mirasının gelecek nesillere aktarılmasının bir görev olduğunu dile getirdi.

Adjı'nın eşi Marina Adjiyeva da eşinin Sibirya, Saha-yakut ve Rusya'nın kuzeyinde bilimsel çalışmalar yaptığını, 1970'li yıllarda Sibirya'da yürüttüğü çalışmaların bilim insanları tarafından olumlu karşılandığını bildirdi.

Adjiyeva, eşinin çalışmalarının geleceğin bilim insanlarına doğa ve çevreyle ilgili zengin bir tecrübe kazandırdığına işaret etti.

Adjı'nın, Kumukların tarihiyle ilgilendiğini söyleyen Adjiyeva, eşinin birçok yere seyahat ederek az bilinen halkların yaşamları hakkında yazılar kaleme aldığını ve fotoğraflar çektiğini anlattı.

Adjiyeva, Adjı'nın "Halkların Büyük Göçü" tezinin, Türk kültürünün insanlığın ortak mirasına nasıl dönüştüğünü gözler önüne serdiğini ifade etti.

Ömrünün önemli bir kısmını Türk dünyası araştırmalarına adayan Murad Adjı'nın onlarca bilimsel, edebi kitabı ve dergilerde yayımlanmış yüzlerce makalesi bulunuyor.

9 Aralık 1944'te Moskova'da dünyaya gelen Murad Adjı, 7 Mart 2018'de hayatını kaybetmişti.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:40 Kaynak: AA
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