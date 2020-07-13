Türkolog Yusuf Güler: Amacımız milletimizin kültürüne ve eğitimine katkı sağlamak - Son Dakika

TÜRKOLOG Yusuf Güler, Türkiye'de okuma-anlama oranının ciddi anlamda düşük olduğunu söyledi. Güler, "Hızlı okuma-hızlı anlamayla ilgili verdiğim eğitim ve hazırladığım kitap ile eğitim alındığında bu durum ortadan kalkar. Bizim amacımız millidir. Ülkemizin, milletimizin kültürüne ve eğitimine katkıda bulunmak, onları başarıya ulaştırmaktır" dedi.
Ankara'da Türkolog Yusuf Güler, anlayarak hızlı okuma üzerine yazdığı kitap ve geliştirdikleri eğitim hakkında bilgi verdi. Dünya geneline bakıldığı zaman özellikle gelişmiş ülkelerde okuma ve anlama oranının ciddi anlamda yüksek olduğunu belirten Güler, Türkiye'de bu konu üzerine eğitimlerin henüz tam olarak verilmediğini ifade etti. Güler, genel olarak insanlarda okuma-anlama yönünde sorunların var olduğunu, bu konu üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Hızlı okuma-anlama bununla birlikte dikkat gelişiminin de sağlanmasıyla beraber çok ciddi bir başarı elde edildiğini söyleyen Güler, "Örneğin, öğrenciler yıllarca kurslara gidiyor; birçok eğitim ve özel ders alıyorlar. Sonuca baktığımız zaman istenilen verim yok, verim çok düşük oluyor. Bizim hazırladığımız eğitimi alan öğrenciler ciddi anlamda başarı elde ediyor. Uzun paragraflar öğrenciler için kabus oluyor. Biz bu soruları nasıl çözüyoruz? Belli anahtar kelimeleri öğretiyoruz" dedi.
Türk insanının genelde göz ile okuma gerçekleştirdiğini belirten Güler, "Öğrenciler genellikle içten seslendirir. İçten seslendirme dediğimiz durum, dudakları oynatmadan, ses çıkarmadan içinden kendi kendine konuşur gibi okumadır. Sanki birine anlatıyormuş gibi bir durum ortaya çıkar. Bu ciddi anlamda sıkıntılı durumdur. Bundan kurtulmamız gerekir. Hızlı okuma-hızlı anlamayla ilgili verdiğim eğitim ve hazırladığım kitap ile eğitim alındığında bu durum ortadan kalkar. Ayrıca dudak kıpırdatmadan sadece göz ile algılama yapılabilecek. Bunun için bir süre egzersiz yapılması gerekir. Bu kitapla biz beyni eğitiyoruz. Beynin nasıl okuması gerektiğini de beyne öğretiyoruz. Türk insanının okuma-anlama oranı ciddi anlamda düşüktür. Bizim amacımız burada millidir. Milli bir görev olarak biz bu işe başladık. Amacımız ülkemizin, milletimizin kültürüne, eğitimine katkıda bulunmak; onları başarıya ulaştırmaktır" ifadelerini kullandı.