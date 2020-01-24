'Türkoloji Kış Okulu' başlıyor - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl ilk defa yurt dışındaki Türkoloji bölümlerinde doktora yapan yabancı Türkologlara yönelik 'Türkoloji Kış Okulu' programı düzenliyor. Türk dilinden tarihine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunan programda katılımcılara Türkoloji kaynağında öğretilecek.



Türk dili ve Türk kültürü ile Türkiye'nin uluslararası alanda bilinirliği, güvenilirliği ve itibarının artırılmasında öncü rol oynayan Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı ülkelerinden Türkoloji öğrencilerini Türkiye'de buluşturmaya devam ediyor.



Türk dilini, edebiyatını, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu konuda eğitim almak isteyen tüm gönüllülere yurt dışında gereken hizmeti vermek amacıyla üniversitelerin Türkçe, Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ile iş birliği yapan Enstitü, bu alandaki çalışmalarını 'Türkoloji Projesi' kapsamında yürütüyor. Türk dili ve edebiyatı öğrenimini nitelikli ve sürekli hale getirmesinin yanı sıra Türk kültürünü yaşayarak tanıma fırsatı sunan Enstitü, dünyanın farklı coğrafyalarından Türkçeye gönül veren genç Türkologları 27 Ocak - 8 Şubat tarihleri arasında ağırlamaya hazırlanıyor. Hafta içi her gün 09.00 - 16.30 saatleri arasında yoğun bir seminer ve etkinlik programı ile gerçekleşecek Kış Okulunda, Türk dilinden tarihine kadar uzanan zengin bir içerikle alanında uzman 18 akademisyen tarafından 18 farklı alanda verilecek seminerlerle katılımcılara Türkoloji kaynağında öğretilecek.



Türkiye'nin diğer ülkelerle dostluğun geliştirilmesi, kültürel alışverişin artırılması amacı da taşıyan proje kapsamında Türkiye'ye gelecek gençler, 'Türkoloji Kış Okulu' adı altında Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek eğitim programlarına katılacak. Türkiye'nin önde gelen Türkolog ve akademisyenleri ile genç Türkologların buluşmasına imkan tanıyan program, 27 Ocak Pazartesi günü Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vereceği 'Türk Tarihi' başlıklı semineri ile başlayacak. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürel Gülsevin tarafından verilecek 'Eski Anadolu Türkçesi' başlıklı seminerle devam edilecek programda Türkçenin ses bilgisi, şekil bilgisi, Türk Halk Edebiyatı, destan gelenekleri, Osmanlı Türkçesi, Meşrutiyet ve Cumhuriyet devri Türk edebiyatları gibi başlıklar altında Türk edebiyatı birçok yönüyle ele alınacak.



Katılımcılar yoğun eğitim programının yanında Ankara ve İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini de görme fırsatı yakalayacaklar. Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 1'inci ve 2'nci Meclisi gezecek olan katılımcılar Türkiye'nin en zengin kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini de ziyaret edecek. İstanbul'da düzenlenecek kültürel gezi kapsamında ise Sultan Ahmet Camii, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Galata Kulesi'nde tarihe tanıklık edecek Türkologların son durağı ise Kapalı Çarşı olacak.



Yunus Emre Enstitüsünün bu yıl ilk defa gerçekleştireceği 'Türkoloji Kış Okulu' ile yurt dışındaki Türkoloji bölümlerinden gelen katılımcılar, Türkoloji alanında farklı ülkelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi edinme, bu bilgileri istişare ederken farklı kültürlerle etkileşim kurma olanağı da bulacak. - ANKARA