TÜRKOMB, Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağı güçlendirecek - Son Dakika
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TÜRKOMB, Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağı güçlendirecek

23.05.2022 12:33

Kamu Denetçiliği Kurumu öncülüğünde Türk dillerini konuşan ülkelerin katılımıyla kurulan Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliğinin (TÜRKOMB), üye ülkeler arasındaki bağları güçlendirmesi hedefleniyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu öncülüğünde Türk dillerini konuşan ülkelerin katılımıyla kurulan Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliğinin (TÜRKOMB), üye ülkeler arasındaki bağları güçlendirmesi hedefleniyor.

TÜRKOMB, Kamu Denetçiliği Kurumunun ev sahipliğinde, Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın katılımıyla 13 Mayıs'ta Bursa'da kuruldu.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, AA muhabirine, TÜRKOMB'da henüz görev dağılımı yapılmadığını söyledi.

Malkoç, Orta Asya coğrafyasında Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ın yıllarca işgal altında kaldıktan sonra bağımsızlıklarını kazandıklarına işaret etti.

Türkiye'nin yeni kurulan devletlere destekte bulunup yardım ettiğini belirten Malkoç, "Özellikle bu anlamda 12 Kasım 2021'de İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan devlet başkanlarının bir araya gelerek kurdukları Türk Devletleri Teşkilatı var. İşte bunlar siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel alanda faaliyete başladı." dedi.

"Örnek bir birlik olacak"

Malkoç, Türk Devletleri Teşkilatından ilham alarak TÜRKOMB'u kurduklarını, kuruluş çalışmalarının Bursa'da yapıldığını söyledi. Malkoç, şunları kaydetti:

"Çünkü Bursa, Türk devletlerinin, medeniyetlerinin kültür başkenti olarak ilan edildi. Osmanlı'nın ilk başkenti, Osmanlı filizi orada dikilmiş ve 600 yıl boyunca üç kıtada hakkaniyet, hukuk dağıtmış. Biz de bundan hareketle Bursa'da toplantımızı yaptık. Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliğini kurduk. Buradaki hedefimiz şu; Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve KKTC'de hukukun üstünlüğü konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, akademisyenlerle birlikte çalışmak. Türkiye'deki ve oralardaki örnek uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak kendimizi zenginleştirmek. Örnek bir birlik olacak. Yapacağımız eğitimlerle hem İslam dünyasına hem de bütün dünyaya ombudsmanların, insan hakları savunucularının en güzel örneklerini ortaya koyacağız."

"Macaristan ve muhtemelen Türkmenistan da dahil olacak"

Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliğinde şu anda 6 ülke bulunduğunu belirten Malkoç, "Türkmenistan henüz katılmadı. Şimdilik 6 ülke ile kurucu olduk, Macaristan ve muhtemelen Türkmenistan da dahil olacak." dedi.

TÜRKOMB, Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağı güçlendirecek
TÜRKOMB, Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağı güçlendirecek
TÜRKOMB, Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağı güçlendirecek
TÜRKOMB, Türk dillerini konuşan ülkeler arasındaki bağı güçlendirecek

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Kaynak: AA

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