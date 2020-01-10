Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok - Son Dakika Dünya

Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok

6 saat önce

Kapatılan Zaman gazetesi yazarlarından Mümtazer Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, dosyadaki 2 iddiayı 'kabul edilir', 9 iddiayı ise 'kabul edilemez' buldu. Mahkeme, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edilmediğine hükmetti.

Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, kapatılan Zaman gazetesi yazarlarından Mümtazer Türköne'nin itiraz başvurusunu geri çevirdi. Dosyadaki 9 maddeyş kabul edilemez bulan mahkeme, hak ihlali olmadığına hükmetti.


15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra "FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasıyla" ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Türköne, 2018 yılında 'silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anayasa Mahkemesi, Mümtazer Türköne, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:36 
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