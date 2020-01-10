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Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok
6 saat önce
Kapatılan Zaman gazetesi yazarlarından Mümtazer Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi, dosyadaki 2 iddiayı 'kabul edilir', 9 iddiayı ise 'kabul edilemez' buldu. Mahkeme, kişi hürriyeti ve güvenliği ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edilmediğine hükmetti.
Anayasa Mahkemesi, kapatılan Zaman gazetesi yazarlarından Mümtazer Türköne'nin itiraz başvurusunu geri çevirdi. Dosyadaki 9 maddeyş kabul edilemez bulan mahkeme, hak ihlali olmadığına hükmetti.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra "FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasıyla" ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Türköne, 2018 yılında 'silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:36
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