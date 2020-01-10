Türköne'nin başvurusunu karara bağlayan Anayasa Mahkemesi: Hak ihlali yok

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra "FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasıyla" ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Türköne, 2018 yılında 'silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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