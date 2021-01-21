TÜRKONFED Başkanı Turhan: "Dijital dönüşüm bir lüks değil, zorunluluk" - Son Dakika

TÜRKONFED Başkanı Turhan: "Dijital dönüşüm bir lüks değil, zorunluluk"

21.01.2021 19:53
TÜRKONFED Başkanı Turhan:

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turhan, "Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir kaldıraç olan dijitalleşme sürecini Türkiye olarak fırsata dönüştürme imkanımız var. Dijital dönüşümün bir lüks değil, zorunluluk olduğunu unutmamalıyız." dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Orhan Turhan, "Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir kaldıraç olan dijitalleşme sürecini Türkiye olarak fırsata dönüştürme imkanımız var. Dijital dönüşümün bir lüks değil, zorunluluk olduğunu unutmamalıyız." dedi.

ECHO Summit, Marketing Türkiye ve Deloitte iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı, TÜBİSAD, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneğinin (ETİD) desteğiyle bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.

Çevrim içi olarak düzenlenen zirvede konuşan TÜRKONFED Başkanı Turhan, e-ticaretin ekonominin itici gücü olduğunu söyledi.

Turhan, "Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir kaldıraç olan dijitalleşme sürecini Türkiye olarak fırsata dönüştürme imkanımız var. Dijital dönüşümün bir lüks değil, zorunluluk olduğunu unutmamalıyız." dedi.

TÜRKONFED'in, dijital dönüşümü önemsediğini ve projelerini bu kapsamda yürüttüğünü bildiren Turhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gündeminin A'dan Z'ye dijital dönüşüm olması hedefiyle son 3 yıldır faaliyetlerimizi bu alanda yoğunlaştırdık. Pandemiyle hız kazanan dijitalleşme süreçlerine TÜRKONFED olarak önceden hazırlıklı olmanın avantajlarını yaşadık. Pandemi öncesi Anadolu'da düzenlediğimiz etkinliklerde KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerine adaptasyonu için eğitim desteğine ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Dijitalleşme farkındalıklarını artırmak ve yetkinliklerini geliştirmek için 2 yılda 9 kentte 3 bin KOBİ'mize ulaşan 'Dijital Anadolu' projemizi başlattık. Pandemiyle tüm projelerimizi dijital ortama taşıyarak üyelerimize, paydaşlarımıza, işletmelerimize ve ülkemize değer yaratmaya devam ettik."

Turhan, salgınla birlikte hız kazanan dijitalleşme sürecinin hayatın her alanında kendisini hissettirdiğini ifade ederek, "Mekandan bağımsız yeni çalışma düzeni, elbette teknolojinin sağladığı hız ve verimlilik temelli büyük dönüşümün iş hayatındaki yansımalarından sadece biriydi." dedi.

"Yeni nesil teknolojilerin getirdiği faydaları kamu perspektifinde değerlendirmeye çalışıyoruz"

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Muhammed Emin Torunoğlu da Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kolay İhracat Platformu hakkında bilgi verdi.

Torunoğlu, Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi'nin davranışsal ekonomi ve yeni nesil teknolojilere odaklandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Odaklanmaktan kastımız; biz burada birkaç şeyi birden yapmaya çalışıyoruz. Bu teknolojilerin getirdiği faydaları kamu perspektifinde değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani bu teknolojileri kamuda kullanmaya çalışıyoruz. Mesela, blockchain'i dış ticarette nasıl kullanabiliriz, kamu otoritesi olarak bunu çalışıyoruz. Bu teknolojilerin kullanılmasından doğacak sosyoekonomik çeşitli problemler ve çeşitli fırsatlar olabiliyor, bunları da takip etmemiz gerekiyor. En basit bilenen örnek, yapay zeka gelince beyaz yakalı işçilere bir sıkıntı olacak mı gibi... Yani yeni nesil teknolojilerin topluma etkisi inceleniyor."

Firmaların yeni nesil teknolojileri kullanmaya teşvik edilmesinin de Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi'nin hedeflerinden bazıları olduğunu anlatan Torunoğlu, Daire'nin, en önemli projesinin ise Kolay İhracat Platformu olduğunu vurguladı.

"Dijitalleşme, 2020'de salgının da etkisiyle hızlıca artmaya devam etti"

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin ise GittiGidiyor'un, Türkiye'nin ilk online pazar yeri olduğunu belirterek, 10 yıl önce eBay çatısı altında faaliyet göstermeye başladıklarını bildirdi.

Elçin, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla GittiGidiyor'un tam 32 milyon kayıtlı kullanıcısı var ve onlarca kategoride tam 22 milyon ürünle alıcılarımızla satıcılarımızı tek bir çatı altında buluşturuyoruz. Platformumuzda yaklaşık saniyede bir ürün satılıyor. Geçen seneyi yüzde 50 büyümeyle kapattığımızı söyleyebilirim. Bu arada mobil satışların önemi gün geçtikçe artıyor. Bizim mobil satışlarda dijitalleşmeyle birlikte satışımızın payı yüzde 70'lere gelmiş vaziyette."

Elçin, dijitalleşmenin özellikle 2020'de salgının da etkisiyle hızlanarak artmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılının ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artarak 91 milyar 700 milyon liralık bir büyüklüğe sahip oldu. Henüz 2020 yılının tamamı açıklanmasa da bunun 200 milyar liranın üzerinde kalacağını tahmin etmek çok zor değil. Mobildeki büyümeleri de hesaba kattığımızda önümüzdeki belki 10-15 yıl içerisinde dijital alışverişin klasik alışverişin yerini zorlayacağını tahmin etmek de son derece kolay." ifadelerini kullandı.

Dijital Dönüşüm, TÜRKONFED, Türkiye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRKONFED Başkanı Turhan: 'Dijital dönüşüm bir lüks değil, zorunluluk' - Son Dakika Ekonomi


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