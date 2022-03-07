TÜRKONFED'den İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi - Son Dakika
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TÜRKONFED'den İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi

07.03.2022 14:58
TÜRKONFED'den İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi'ni açıkladı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, İş Yerinde Eşitliğe İlişkin Davranış İlkeleri Belgesi'ni açıkladı.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamada, üyesi olan 45 kadın derneği ile aynı zamanda Türkiye'nin en kapsayıcı kadın gücü de olan TÜRKONFED'in, bu belge ile her türlü ayrımcılık, şiddet ve saldırganlığın karşısında durduğuna ve bu kapsamdaki bütün eylemleri engellemek için gerekli aksiyonları alacağına dair taahhütte bulunduğu belirtildi.

1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin "Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar" maddesi ile başladığı bildirilen açıklamada, "Ancak maalesef aradan geçen 74 yıla rağmen dünyanın pek çok bölgesinde ve ülkemizde eşitlikten söz etmek mümkün olmamış, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde atılan adımlar yetersiz kalmıştır." denildi.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alan toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunmak adına TÜRKONFED Yönetim Kurulu'nun göreve geldiği günden bugüne çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu yaklaşımla 5K vizyonumuzun bir parçası olan 'kadın' konusunu ele alırken, pozitif ayrımcılık değil, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde adil bir sistemin inşası için kadınların hayatın tüm alanlarına aktif katılımına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte çatımız altındaki federasyon ve derneklerdeki kadın temsiliyetinin artırılmasını destekliyor, 'değişim dilde başlar' diyerek toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil kullanılmasına yönelik farkındalık kampanyaları ile eğitimler düzenliyoruz.

İş dünyasının ve toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bir bakış açısıyla sahip çıkan bir kurum olarak şimdi bu çalışmalarımızı bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bu kapsamda yapılması gerektiğine inandığımız çalışmaları bir kez daha kurum içinde başlatıyor, bünyemizde ya da sahada çalışan personel ve yöneticiler ile dış paydaşlar arasında her alanda sürdürülen süreçlerde eşitlikçi bir tutum sergileyeceğimizi taahhüt ve beyan ediyoruz."

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Dünya Kadınlar Günü, Türkonfed, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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