TÜRKONFED'den koronavirüs açıklaması - Son Dakika
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TÜRKONFED'den koronavirüs açıklaması

7 saat önce

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), koronavirüsün etkilerinin en aza indirilmesi için hükümet ve kamu ile birlikte çalışmaya ve sürece katkı vermeye hazır olduklarını duyurdu.

TÜRKONFED'den koronavirüs açıklaması, System.String[]

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), koronavirüsün etkilerinin en aza indirilmesi için hükümet ve kamu ile birlikte çalışmaya ve sürece katkı vermeye hazır olduklarını duyurdu.

TÜRKONFED'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınının, küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve Türkiye ekonomisine etkileri ile alınması gereken sosyo-ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Koronavirüsün, Türkiye'deki işletmeler için getirdiği risk ve fırsatlarla ülke ekonomisi için oyun değiştirici olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 10 Mart itibarıyla ilk Kovid-19 vakasını doğruladı ve hemen ardından ek önleyici önlemleri duyurmaya başladı. Yapılan ilk analiz ve haberler ile alınan öncelikli önlemlerin pek çoğunun halk sağlığı konusunda olmasının ilk aşamada son derece normal olmasına karşın, salgından etkilenen ilk ülkelerden gözlendiği üzere, salgının yarattığı ciddi bir ekonomik etki de söz konusu. Bununla birlikte, yine salgından etkilenmiş diğer ülkelere bakıldığında, daha kesin ve etkili sosyo-ekonomik tedbirlerin 2 ila 4 hafta arasında değişen bir sürede alınmış olduğu görülüyor.

Türkiye'de faaliyet gösteren işletmelerin olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olması ve bunları asgari düzeye indirmesinde dikkate alınacak kısa ve orta vadeli stratejilerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kritik önem taşıyor. Bu noktada, hükümete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası liderlerine de önemli görevler düşüyor. Sosyo-ekonomik tedbirlerin alınması, hükümet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi ve örnek uygulamaların paylaşılması, yaşanan krizin etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır."

Halk sağlığına ek olarak, sosyo-ekonomik riskin azaltılmasının anahtarının, doğru bir kriz yönetimi ve yönetişim olduğu bildirilen açıklamada, "Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz bir kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. TÜRKONFED olarak, bu süreçte hükümetimiz ve kamu kurumları ile ortak aksiyon almaya ve katkı vermeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs, Hükümet, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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