Son Dakika Haberleri: TÜRKONFED: Hedef yerel kalkınma olmalı

TÜRKONFED: Hedef yerel kalkınma olmalı

35 dakika önce

"Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir" diyen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hedefin yerel kalkınma olması gerektiğini vurguladı.

TÜRKONFED: Hedef yerel kalkınma olmalı, System.String[]
"Yerel yönetimler, bugünün dünyasında küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kilit aktörlerinden biridir" diyen TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hedefin yerel kalkınma olması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:23 

Orhan Turan, Ekonomi
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