TÜRKONFED ve TÜSİAD'dan işletmelerin dijitalleşmesi için iş birliği - Son Dakika
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TÜRKONFED ve TÜSİAD'dan işletmelerin dijitalleşmesi için iş birliği

15.04.2022 14:09
TÜRKONFED ve TÜSİAD'dan işletmelerin dijitalleşmesi için iş birliği

TÜRKONFED'in yürütücülüğünde ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) ile TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Dijital Platformu, iş süreçlerini dijitalleştirmek isteyen farklı sektörlerden şirketlere yol haritalarını oluşturmalarında destek olmak...

TÜRKONFED'in yürütücülüğünde ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) ile TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Dijital Platformu, iş süreçlerini dijitalleştirmek isteyen farklı sektörlerden şirketlere yol haritalarını oluşturmalarında destek olmak üzere bir araya geldi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşme sürecine katkı sağlamak için işletmelerin dönüşümünü destekleyen çeşitli projeler yürüten TÜRKONFED ve TÜSİAD, bu kez aynı hedef doğrultusunda güçlerini birleştirdi.

TÜRKONFED'in yürütücülüğünü üstlendiği Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) ile TÜSİAD SD2 Dijital Platformu'nun ortaklığında hayata geçirilen, "DDM Destekli SD2 Çağrı Paketi" projesi ile iş süreçlerini dijital dönüşüm ekseninde güçlendirmek isteyen işletmelerin bu alanda nasıl ilerleyebilecekleri konusunda desteklenmesi amaçlanıyor.

Firmaların öncelikli ihtiyacına göre çalışma yapılacak

Proje kapsamında yayınlanan anketi dolduran ve kriterleri karşılayan ilk 10 şirket, TÜSİAD SD2 Dijital Platformu'nun Temmuz- Aralık 2022 tarihleri arasında açacağı çağrı dönemine katılmaya hak kazanacak.

Çağrı döneminin öncesinde, mayıs-haziran aylarında DDM tarafından bu firmaların dijital olgunluk ölçümlemesi yapılacak ve yol haritaları belirlenecek. Buna göre şirketlerin öncelikli olan bir proje ihtiyacı belirlenecek. Ardından bu ihtiyaç için TÜSİAD SD2 Dijital Platformu üzerinden çağrı açmaya hak kazanacak olan firmalar, teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi firmalar ile eşleştirilecek. Başvuruların değerlendirilmesi, doğru tedarikçinin seçilmesi ve proje dosyasının üretilmesi gibi çalışmaların tamamında DDM tarafından danışmanlık hizmeti de verilecek.

Tüm sektörlerden işletmelerin katılımına açık

TÜRKONFED yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası'nın da katkılarıyla açılan DDM ile TÜSİAD SD2 Dijital Platformu iş birliğiyle gerçekleştirilen ve tüm sektörlere açık olan projede yer almak isteyen şirketlerin, "DDM Destekli SD2 Çağrı Paketi"ni almaları gerekiyor. Bu paketten yararlanmak isteyen firmalar, https://tusiadsd2.org/dijital-donusum-on-eleme-anketi bağlantısı üzerinden ön eleme anketini doldurarak başvurularını yapabiliyor.

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Türkiye İş Bankası, geri dönüşüm, Türkonfed, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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