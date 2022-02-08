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TURKOVAC 81 ilde uygulanacak! Bakan Koca'dan "Herkes aşı olsun" çağrısı - Son Dakika

TURKOVAC 81 ilde uygulanacak! Bakan Koca'dan "Herkes aşı olsun" çağrısı

08.02.2022 11:09

Yerli aşı TURKOVAC, 81 ilde uygulanmaya başlandı. TURKOVAC hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz" şeklinde çağrı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi.

"AŞI OLMAYAN KALMASIN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz." ifadesini kullandı.

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Fahrettin Koca, Araştırma, TURKOVAC, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC 81 ilde uygulanacak! Bakan Koca'dan 'Herkes aşı olsun' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURKOVAC 81 ilde uygulanacak! Bakan Koca'dan "Herkes aşı olsun" çağrısı - Son Dakika
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