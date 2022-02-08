TURKOVAC 81 ilde uygulanacak! Bakan Koca'dan "Herkes aşı olsun" çağrısı - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın artık şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilde uygulanmaya başlandığını bildirdi.

"AŞI OLMAYAN KALMASIN"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TURKOVAC'ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın. Şehir hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz." ifadesini kullandı.