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TURKOVAC ANTALYA'DA UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

TURKOVAC ANTALYA'DA UYGULANMAYA BAŞLANDI

07.02.2022 14:44

ANTALYA İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, 5'inci doz hatırlatma aşısı için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek Turkovac aşısı oldu.

ANTALYA İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, 5'inci doz hatırlatma aşısı için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek Turkovac aşısı oldu.

Koronavirüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Antalya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Turkovac aşısının faz çalışmalarının tamamlanıp uygulanmaya başlanmasının ardından Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, daha önce 2 Sinovac ve 2 Biontech aşılarını olduğunu, hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı tercih ettiğini söyledi. Toplumda yerli aşı Turkovac'ı bekleyen ciddi bir kesim olduğunu belirten Başıbüyük, hastanede aşı yaptıran vatandaşlarla sohbet etti.

5'İNCİ HATIRLATMA DOZU OLARAK 'TURKOVAC'I TERCİH ETTİ

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Özellikle Turkovac'ı bekleyen ciddi bir kesim vardı. Şimdi o vatandaşlarımızdan ricamız da ister birinci isterse hatırlatma dozları anlamında mutlak suretle Eğitim ve Araştırma Hastanemize başvurmaları ve kısa sürede aşılarını olmalarıdır. Ben de hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı 5'inci doz olarak uygulattım. Hızlı bir şekilde randevu alıp aşımızı gerçekleştirdik dedi.

'BİZİM ASIL SİLAHIMIZ AŞI'

Antalya'nın birinci doz aşılama oranının yüzde 90, ikinci doz aşılamanın da yüzde 80'in üzerinde olduğunu aktaran İsmail Başıbüyük, Bizim için hatırlatma dozları çok önemli. Hatırlatma dozları gelen vatandaşlar hızlı bir şekilde aşılanmalarını sağlamaları gerekiyor. Salgınla mücadelemizde aşı hayata geçmeden önce maske mesafe ve hijyen kuralları üzerinden yürüyorduk. Ama hayatımıza aşı girdi biliyoruz artık, pandemiyle mücadelede bizim asıl silahımız aşı diye konuştu.

'VATANDAŞLARIN DUYARLI VE HASSAS KALMALARINI RİCA EDİYORUZ'

Ülkemizde Sinovac, Biontech ve son olarak Turkovac aşılarının yapıldığını belirten İsmail Başıbüyük, Bunları hızlı bir şekilde yaptırırsak pandemide mücadelede çok yol katettik ve hızlıca pandemi etkisinin ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu konuda vatandaşların duyarlı ve hassas kalmalarını rica ediyoruz dedi.

ANTALYA, DİĞER İLLERE GÖRE DAHA İYİ DURUMDA

Antalya'daki koronavirüs süreci hakkında bilgilendirmede bulunan Başıbüyük, Tüm Türkiye'de Omikron etkisi artık belirgin hale geldi. Omikron'un diğer varyantlara göre yıkıcı bir etkisi yok fakat sayısal olarak çok fazla kişiye bulaş gösteriyor. İlimiz de bu noktada Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki diğer illeri açıkladığında bir nebze daha iyi durumda. Ama aşılamayla bu iyilik halinin daha üst seviyelere taşınmasını bekliyoruz diye konuştu.

TURKOVAC ANTALYA'DA UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC ANTALYA'DA UYGULANMAYA BAŞLANDI
TURKOVAC ANTALYA'DA UYGULANMAYA BAŞLANDI

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürü, TURKOVAC, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURKOVAC ANTALYA'DA UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika


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