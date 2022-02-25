Turkovac aşısı 28 şubat'ta Uzunköprü'de uygulanmaya başlayacak… - Son Dakika
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Turkovac aşısı 28 şubat'ta Uzunköprü'de uygulanmaya başlayacak…

25.02.2022 08:47
Turkovac aşısı 28 şubat'ta Uzunköprü'de uygulanmaya başlayacak…

Yerli aşı Turkovac 6 Şubat 2022 Pazartesi itibarıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde, uygulanmaya başlanmıştı.

Yerli aşı Turkovac 6 Şubat 2022 Pazartesi itibarıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde, uygulanmaya başlanmıştı.

Yerli aşı Turkovac'ın uygulaması Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 6 Şubat 2022 itibariyle başlamıştı. İlk etapta randevusuz yapılmayan aşıya ilk günden itibaren yoğun bir ilgi olmuştu. Edirne Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Aşı Uygulama Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Turkovac aşısının randevularda görülmeye başladığını ve sadece 18 yaş üzerine vurulduğunu hatırlattı.

Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Onur Mert,Gazetemize Yerli aşı Turkovac 'ın 28 şubat 2022 Pazartesi günü Devlet Hastanemizde başlayacağını bildirdi.

Aşımızı olalım, mesafeye dikkat edelim

Uzunköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Mert Yaptığı Açıklamada herkesi aşı olmaya davet ederek, aşının en etkili silahımız olduğunun altını çizdi. Gurur duyduğumuz yerli ve milli aşımız olan Turkovac'ın Uzunköprü'ye hayırlı olmasını da dileyen Mert, "Aşılarımızı olalım, kapalı alanlarda sosyal mesafemize dikkat edelim ve maske takalım. İnşallah yakın zamanda pandeminin sonlanacağı ümidindeyiz" şeklinde konuştu.

(Berkant Şükrü Doğan Uludağ-İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkovac aşısı 28 şubat'ta Uzunköprü'de uygulanmaya başlayacak… - Son Dakika


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