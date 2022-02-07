Üye Girişi
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

07.02.2022 18:15

Yerli aşı TURKOVAC, Amasya ve Çorum'da uygulanmaya başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC, Amasya ve Çorum'da uygulanmaya başlandı.

Çorum

Yerli aşı TURKOVAC'ın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AA muhabirine, vatandaşların randevu alarak sabah saatlerinden itibaren TURKOVAC aşısı yaptırmak için hastaneye geldiğini söyledi.

7 Şubat itibariyle Çorum'da TURKOVAC aşısını uygulamaya başladıklarını belirten Sobacı, "Hastanemizde her türlü tedbir alındı, yeterli sayıda aşımız da elimizde var. Gelen vatandaşlara aşılarını yapıyoruz." dedi.

Omicron varyantından dolayı Kovid-19'un bulaşma hızının arttığını dile getiren Sobacı, "Hastanemizde yatak sıkıntımız yok ancak böyle giderse yakın zamanda vakalar biraz bizi sıkıntıya sokacak gibi. İlçelerimizde de tedbirler aldık. Gerekirse Kovid-19 hastalarını ilçelerimizde de yataklı tedavi edeceğiz." diye konuştu.

Sobacı, sırası gelen vatandaşların en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını tavsiye ederek, "Bu mücadelenin en önemli silahı aşı. Aşının yanı sıra maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da ihmal etmemeliyiz. Özellikle çocuklarımızı okullara maskesiz göndermemeye özen göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış nedeniyle Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisinde aksamalar yaşanabildiğine dikkati çeken Sobacı, şunları kaydetti:

"Kovid-19 olmayan hastalarımızın ameliyatlarında ertelemeler olabiliyor, yatışlarda problem yaşanabiliyor. Hastanemize mümkün mertebe daha az kişi gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bulaşıcılığı hayli fazla. Ancak çok şükür yoğun bakıma yatırma riski diğer varyantlara göre Omicron'unki daha az."

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

YORUMLAR
500

TURKOVAC, Amasya, Çorum, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:04 Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, donarak öldüğü iddia edilen vatandaşın ilk tetkik sonuçlarını Haberler.com'a açıkladı
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
18:35 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı
18:33 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 80 kuruş zam geldi
17:52 Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor
17:49 Kanala saplanan otomobili görevlinin kıvrak zekası kurtardı!
17:44 Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında önemli Rusya-Ukrayna görüşmesi
17:43 HDP'li Hüda Kaya'nın "Dilerim geçmiş olmasın" paylaşımına CHP'den yorum: Biz sağlık sorunu yaşayan herkese 'geçmiş olsun' deriz
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 19:17:08. #1.12#
SON DAKİKA: TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement