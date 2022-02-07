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TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

07.02.2022 12:25

Kovid-19 aşı merkezi Aşı olmaya gelenler Aşının görevlilerce hazırlanması TURKOVAC aşısı olanlar Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ün aşı olması Başıbüyük'ün açıklamaları TURKOVAC aşısını yaptıranlardan Hasan Yıldız ile röportaj TURKOVAC aşısı Antalya'da uygulanmaya başlandı İl...

Kovid-19 aşı merkezi

Aşı olmaya gelenler

Aşının görevlilerce hazırlanması

TURKOVAC aşısı olanlar

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük'ün aşı olması

Başıbüyük'ün açıklamaları

TURKOVAC aşısını yaptıranlardan Hasan Yıldız ile röportaj TURKOVAC aşısı Antalya'da uygulanmaya başlandı

İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük:

"Salgınla mücadelemizde aşı hayata geçmeden önce maske mesafe ve hijyen kuralları üzerinden yürüyorduk. Artık salgınla mücadelede asıl silahımız aşı"

ANTALYA - Yerli aşı TURKOVAC'ın Antalya'da uygulanmasına başlandı.

Antalya İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek TURKOVAC aşısı oldu.

Hastanede TURKOVAC aşısı yaptıran vatandaşlarla sohbet eden Başıbüyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumda TURKOVAC'ı bekleyen ciddi bir kesim olduğunu söyledi.

Bu vatandaşların vakit kaybetmeden hastaneye gelerek aşı olması gerektiğini belirten Başıbüyük, kendisinin de hatırlatma dozu olarak yerli aşıyı tercih ettiğini kaydetti.

Başıbüyük, Antalya'nın birinci doz aşılama oranını yüzde 90, ikinci doz aşılamada da yüzde 80'in üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bizim için hatırlatma dozları çok önemli. Hatırlatma dozları gelen vatandaşlar hızlı bir şekilde aşılanmalarını sağlamaları gerekiyor. Salgınla mücadelemizde aşı hayata geçmeden önce maske mesafe ve hijyen kuralları üzerinden yürüyorduk. Artık salgınla mücadelede asıl silahımız aşı." diye konuştu.

Omicron varyantının hızlı yayıldığına dikkati çeken Başıbüyük, Antalya'nın vaka sayılarında diğer illere göre daha iyi durumda olduğunu, hatırlatma dozlarının artmasıyla vaka sayılarının daha da azalacağına inandığını dile getirdi.

TURKOAC yaptıran Hasan Yıldız ise ilk aşısını olduğunu belirterek, "Aşı olmak için TURKOVAC'ı bekledim. Türk hekimlerine güvenim sonsuz." dedi.

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TURKOVAC, Antalya, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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