TURKOVAC aşısı Bayburt'ta uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Bayburt'ta, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı en etkili silah olan aşılama çalışmalarına kentte tüm hızıyla devam edildiği belirtildi.

Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın, bugün itibarıyla Bayburt Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biontech ve Sinovac aşı çeşitlerimize, yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC da eklenmiştir. Dört hafta ara ile iki doz aşı uygulanması şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca daha önce yaptırmış olduğu Biontech veya Sinovac aşısı tercihinde bulunan vatandaşlarımız dört hafta geçmesi şartı ile TURKOVAC aşısını da yaptırabilirler. Devlet hastanesinde uygulanmaya başlandı. Vatandaşlarımız 09.00-23.30 saatleri arasında hafta içi ve hafta sonu randevu alarak aşı yaptırabilirler."