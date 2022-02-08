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TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

08.02.2022 15:39

Yerli aşı TURKOVAC'ın, Kars'taki uygulanmasına başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC'ın, Kars'taki uygulanmasına başlandı.

Kars'ta randevu alarak Harakani Devlet Hastanesi'ne gelenlere aşı odasında TURKOVAC yapıldı.

Başhekim Aytaç Erman Keskin, gazetecilere, aşıya şimdiden ilginin olduğunu ve ilerleyen zamanlarda daha da artacağını söyledi.

Tüm vatandaşları aşılayarak toplumsal bağışıklığı kısa sürede sağlamak istediklerini ifade eden Keskin, "TURKOVAC özellikle de son günlerde artan vakalara karşı korunmak için hatırlatma dozlarının üçüncü dozları olarak yapılabilir. Bu yüzden tüm halkımızı, TURKOVAC aşılarını olmaya davet ediyorum." dedi.

Zafer Yıldırım da yerli aşının Kars'a geldiğini duyunca aşı olmak için hastaneye geldiğini anlatarak, "TURKOVAC aşısını oldum, devletimize ve milletimize güveniyorum, inancım sonsuzdur. Bundan önce iki tane BioNTech aşısını oldum, bu üçüncü aşım. Yerli ve milli aşımızı olmak istedim." ifadelerini kullandı.

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

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Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Tunceli, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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