TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Yerli aşı TURKOVAC'ın, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası ile aşı polikliniklerinde uygulanmasına başlandı.

TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, aşı uygulama merkezlerine başvurdu. Randevu alarak ek hizmet binasına gelenlerin aşıları sırayla yapılıyor.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"18 yaşını doldurmuş, daha önce hiç aşı yaptırmamış veya hatırlatma dozu yaptırmak isteyen vatandaşlarımız aşılarını olabilmekte. Bugüne kadar hiç aşı olmayan ve TURKOVAC'ın uygulanmaya başlamasını bekleyen vatandaşlar vardı. TURKOVAC'ın ilimizde uygulanmaya başlaması onlar için bir müjde oldu."

Aşı uygulanan Mehmet Ali Ekiz ise dördüncü doz aşısını olmak için TURKOVAC'ı beklediğini dile getirdi.

Türkiye'nin aşı üretmesinin gurur verici olduğunu vurgulayan Bayram Aslan da "Ülke olarak yerli ve milli aşı üretmiş olmak beni gerçekten gururlandırdı, onurlandırdı. Üçüncü dozda tercihimi yerli aşıdan yana kullanmaktan dolayı ayrıca sevinçliyim." dedi.