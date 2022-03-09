TURKOVAC aşısı Niğde'de tüm hastanelerde uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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TURKOVAC aşısı Niğde'de tüm hastanelerde uygulanmaya başlandı

09.03.2022 18:00
TURKOVAC aşısı Niğde'de tüm hastanelerde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, Niğde genelindeki tüm hastanelerde uygulanmaya başlandı.

Yerli aşı TURKOVAC, Niğde genelindeki tüm hastanelerde uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Koray Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edildiğini söyledi.

Kentte vakaların azaldığını belirten Okur, şunları kaydetti:

"Yatış oranlarımıza Omicron varyantı çok fazla yansımadı. Aşılama oranı il genelinde yüksek olduğu için hastalarımızın birçoğu hastalığı evlerinde, ayakta atlattı. Halkımızın yerli aşımıza teveccühü yüksek oldu. Bugünden itibaren yerli aşımız, il genelindeki tüm hastanelerde ve aile hekimliklerimizde yapılmaya başlandı. Vatandaşlarımız randevu alarak aşı yaptırabilir. Vatandaşlarımızdan ricamız özellikle hatırlatma dozunu yaptırsınlar."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC aşısı Niğde'de tüm hastanelerde uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURKOVAC aşısı Niğde'de tüm hastanelerde uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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