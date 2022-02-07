TURKOVAC AŞISI OSMANİYE'DE YAPILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Osmaniye'de de uygulanmaya başlandı. Covid-19 tablosunda yüzde 88,8 oranla aşılamada Türkiye'de birinci olan Osmaniye'ye ilk etapta 3 bin doz yerli aşı geldiği belirtildi. Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, Osmaniye Devlet Hastanesine randevulu ya da randevusuz bir şekilde giderek aşıların yaptırabilecek.

VALİ YILMAZ: KENDİ MİLLİ AŞIMIZLA DAHA GÜÇLÜYÜZ

Vali Erdinç Yılmaz da, Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla gönderilmiş olan yüzde 100 yerli Korona virüs aşısı Turkovac'ın Osmaniye Devlet Hastanesi'nde uygulanmaya başlandığını belirtip, aşı zamanı gelen vatandaşları bir kez daha aşı olmaya davet etti.

Turkovac aşısı yaptıran Vali Yılmaz, 'Artık kendi milli aşımızla korona virüsle mücadelede, daha güçlüyüz. Daha iyi sonuçlar alacağız inşallah. Birçok ziyaretimizde, aşı olunması hususunda vatandaşlarımıza sohbetimizde Turkovac aşısını beklediklerini söyleyen vatandaşlarımız oldu. Bu vatandaşlarımız için de aşı gelmiş oldu, Türkovac aşısını yapmaya başladık. Biran evvel aşıların olunması bu mücadelede bize de kendilerine de güç katacaktır. İnşallah kendi aşımızla daha iyiye daha güzel sonuçlar almaya devam edeceğiz"dedi.

Koronavirüs aşı polikliniklerinde Turkovac aşısı yaptıran bazı vatandaşlarda, yerli aşıyı beklediklerini ve hemen aşı olduklarını söylediler.