TURKOVAC aşısı Sivas'ta uygulanmaya başlandı - Son Dakika

Sivas'ta, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığınca hastaneye gönderilen yerli aşı TURKOVAC randevu alan vatandaşlara yapılıyor.

TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyenler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet sayfası ve "Alo 182" çağrı merkezinden randevu alarak Numune Hastanesi E Blok'ta yer alan aşı polikliniklerine başvurabilecek.