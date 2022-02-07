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TURKOVAC aşısı Sivas'ta uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı Sivas'ta uygulanmaya başlandı

07.02.2022 13:54
TURKOVAC aşısı Sivas'ta uygulanmaya başlandı

Sivas'ta, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Sivas'ta, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığınca hastaneye gönderilen yerli aşı TURKOVAC randevu alan vatandaşlara yapılıyor.

TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyenler, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) internet sayfası ve "Alo 182" çağrı merkezinden randevu alarak Numune Hastanesi E Blok'ta yer alan aşı polikliniklerine başvurabilecek.

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TURKOVAC, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC aşısı Sivas'ta uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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