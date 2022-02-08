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TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

08.02.2022 17:13

Tunceli'de TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, aşı uygulama merkezlerine başvurdu.

Tunceli'de TURKOVAC aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, aşı uygulama merkezlerine başvurdu.

Randevu alarak devlet hastanesi ile aile sağlığı merkezine gelen vatandaşlara hemşirelerce aşıları uygulandı.

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekim Uzman Doktor Serkan Calp, gazetecilere, vatandaşların randevu alarak TURKOVAC aşılarını yaptırmaya başladığını anlattı.

Salgından korunmak için aşı yaptırmanın gerekli olduğunu belirten Calp, "Vatandaşlarımızı tekrardan aşı olmaya davet ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uymamız gerekiyor." diye konuştu.

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

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Tunceli Devlet Hastanesi, TURKOVAC, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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