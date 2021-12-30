Üye Girişi
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

30.12.2021 12:55

ADANA'da, acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

ADANA'da, acil kullanım onayı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde üretilmeye başlanan ve acil kullanım onayı alan yerli Covid-19 aşısı, yurt genelindeki şehir hastanelerine dağıtıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıklama yapmasının ardından Turkovac, bugün Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Türkiye'nin aşı üretebilen 9 ülkeden biri olduğunu söyledi. Vatandaşlara yaptıkları bilinçlendirici çalışmalar sayesinde Turkovac'ın ilgi gördüğünü anlatan Prof. Dr. Çetinkünar, 'Aşılarımızı hatırlatma dozu olarak uygulamaya başladık. Turkovac'a karşı tereddütler hisseden vatandaşlara bilgilendirme yapıyoruz. Normal aşıların oluşturduğu antikor yanıtının daha da yukarılarında antikor cevabı oluşturduğunu kendilerine anlatıyoruz. Bilgilendirme arttıkça talep de artacak' dedi.

'GÜNLÜK AŞILAMA 200-300'E ÇIKTI'

Hastanede aşılama çalışmaların yolunda gittiğini aktaran Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, 'Omicron varyantı çıktıktan sonra toplumdaki vaka sayısında bir artış oldu ancak bu hastaneye yatış oranlarına yansımadı. Sadece bulaşıcılık bir miktar arttı. Tabii ki toplumsal bir öğrenilmişlik olması dolayısıyla halkımız tekrar aşıya rağbet göstermeye başladı. Son 1-2 aya kadar günlük 200-300 olan aşı sayımız 500-600'a kadar çıktı' diye konuştu.

'BİZİMKİNİN EN İYİSİ OLDUĞUNA İNANARAK GELDİM'

Aşı yaptırmaya gelen vatandaşlardan İsmail Hakkı Özbek (73) ise daha önce 2 doz Sinovac ve bir doz da BionTech aşısı yaptırdığını anlattı. Milli olduğu için Türk aşısını denemeye karar verdiğini kaydeden Özbek, 'Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizimkinin en iyisi olduğuna inanarak geldim. Herkesi aşı yaptırmaya davet ediyorum. Aşı olmayanlar intihar etmeye çalışıyor herhalde. Vakalar sürekli artıyor. Aşı olmayanların bize de zararı var. Onları mı koruyalım kendimizi mi koruyalım' Gelsinler aşılarını vurdursunlar. Genç-ihtiyar demesinler? ifadelerini kullandı.

Hastanenin bilgi işlem servisinde çalışan Hasan Koyuncu (33) da daha önce 2 doz Sinovac aşısı yaptırdığını şimdi ise yerli aşı yaptırmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Koyuncu, 'Daha önce kafasında soru işareti olan herkesi Turkovac'a davet ediyorum' dedi.

ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI
ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI

YORUMLAR
500

Koronavirüs, TURKOVAC, Adana, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika


Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi         
13:16
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da..         
13:07
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu         
00:03
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06

Son Dakika Haberleri
13:15 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, MEB'e giremedi! Bakanlığın kapıları zincirlendi
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
13:04 Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!
12:51 Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor
12:50 Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul
12:45 Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş
12:34 Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
12:25 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı
12:18 DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 13:30:34. #1.12#
SON DAKİKA: ADANA'DA YERLİ AŞI TURKOVAC UYGULANMAYA BAŞLANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement