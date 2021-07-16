Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı, 222 gönüllü alınacak - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesinde başladığını duyurdu. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, "Çalışmaya toplamda 222 gönüllü alınacak, her bir kolda 111 gönüllü olmak üzere Turkovac ve Coronavac aşısının erken ve geç dönemde etkinliklerini kıyaslayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp, 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz. Tel: 0312 552 60 19" ifadelerini kullandı.

Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması hakkında bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, "Bu çalışmamız Faz-2 bir çalışma. Randomize kontrollü çift kör yapılan bir çalışma. Bu çalışmayla biz Turkovac ve Coronavac aşılarının üçüncü dozdaki etkinliklerini kıyaslayacağız. Burada 2 doz Sinovac (Coronavac) aşısı yapılmış ve üzerinden ikinci dozdan itibaren 90 gün geçmiş gönüllüler dahil edilecek çalışmaya. Çalışmamız çarşamba günü başladı. Bugün itibarıyla gönüllü sayımızda artış mevcut. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tweeti sonrasında da gönüllü olmak isteyenlerden telefonla çok sayıda talep aldık" diye konuştu.

Çalışmanın amacının iki aşı arasındaki rapel dozda ortaya çıkacak etkinlik oranını öğrenmek olduğunu belirten Başhekim Doç. Dr. Ateş, "Çalışmaya toplamda 222 gönüllü alınacak, her bir kolda 111 gönüllü olmak üzere Turkovac ve Coronavac aşısının erken ve geç dönemde etkinliklerini kıyaslayacağız. 18 ve 59 yaş grubunda gönüllüler dahil edilecek. Bunlarda da birinci ayda 4 hafta sonrasında ve 3 ay sonrasında antikor düzeyleri kıyaslanacak. Erken dönemde ve geç dönemde rapel dozda Sinovac ne durumda ve buna karşılık Turkovac ne durumda olduğunun kıyaslanacağı bir çalışma" şeklinde konuştu.

(Utku Şimşek - Erdinç Türkcan/İHA)