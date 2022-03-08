Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak - Son Dakika
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Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak

08.03.2022 10:17
Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak

SAĞLIK Bakanlığı'nca yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu Faz-3 klinik çalışmasının Azerbaycan'da başlayacağı açıklandı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu Faz-3 klinik çalışmasının Azerbaycan'da başlayacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu Faz-3 çalışması, Turkovac'a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan başkanlığındaki heyette, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ve Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt yer aldı. TÜSEB ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi arasındaki protokol yarın imzalanacak ve klinik araştırma başlayacak. Klinik araştırmada, 2 doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları 3'üncü doz olarak Turkovac aşısını seçebilecek. Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında olmak, 2 doz inaktif aşı olmak, 2'nci doz aşıdan sonra en az 90, en fazla 270 gün geçirmiş olmak, daha önce hastalığı geçirmemiş olmak gibi kriterler gerekiyor.

İLK ÜLKE AZERBAYCAN OLDU

Öte yandan Türkiye, dünyada Covid-19'a yönelik aşı geliştirme çalışmalarında kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri oldu. Turkovac, bağımsız yerel etik komiteler ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından değerlendirilerek 22 Aralık 2021'de Türkiye'de acil kullanım onayı aldı. Dünyada acil kullanım onayı alan diğer Covid-19 aşıları gibi Turkovac'ın da yurt dışında kullanımına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürüldü. Bu kapsamda gerçekleştirilen çok sayıda bilimsel toplantılar sonucunda görüşülen ülkeler arasından Turkovac'ın yurt dışı çalışması için hazır konuma geçen ilk ülke Azerbaycan oldu. Bu çalışmayla birlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez GMP standartlarında tamamı yerli olarak üretilen beşeri aşı yurt dışında kullanılacak.


Turkovac hatırlatma dozu Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlayacak
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Kaynak: DHA

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