Üye Girişi
Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli Turkovac'ı anlattı - Son Dakika

Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli Turkovac'ı anlattı

10.01.2022 17:12
Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli Turkovac'ı anlattı

Yerli korona virüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Turkovac, hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır" dedi.

Yerli korona virüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Turkovac, hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır" dedi.

Yerli korona virüs aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Biz bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak değerli bilim adamlarımızı hem misafir edelim hem onurlandıralım hem sahip çıkalım hem de Turkovac aşımızın gündem de kalması yönünde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak katkı sağlayan bir yaklaşım içerisinde bir çalışma yapma durumunda olduk. Sağ olsunlar nazik davetimize karşı bizi kırmadılar teşrif ettiler. Aykut hocamın isminin de meclisimiz kararı ile İnşallah bir caddeye verilmesi bağlamında da sizlere önerimiz olacak. Yeni açacağımız ve yeni düzenlediğimiz bir caddede Aykut Özdarendeli hocamızın da isminin sizlerin kararı ile anılmasını istiyoruz" dedi.

" TURKOVAC, HEM MİLLETİMİZE HEM DE DAHA YÜKSEK ÖLÇEKLİ ÜRETİMLE BİRLİKTE AŞIYA İHTİYAÇ DUYAN VE TALEP EDEN ÜLKELERE DE BİR ŞEKİLDE ŞİFA OLACAKTIR"

Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise, aşının yapım aşamasını anlatarak, "Turkovac, Erciyes Üniversitesi bünyesinde rektörümüzün destekleriyle ortaya çıkan bir üründür. Yaklaşık 20 aylık bir süreç sonunda acil kullanım onayı aldı. Umut ediyoruz ki bundan sonra daha yaygın kullanımla birlikte hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır. Memduh başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Cadde ismi de söyleyince duygulandım. Eksik olmasınlar. Çok teşekkürler. Bu fırsatı verdiği için Erciyes Üniversitesine ve bütün ekibime ve çalışanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KORONA VİRÜS WUHAN'DAYKEN KOLLARI SIVADIK"

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, "Erciyes Üniversitesi rektörü olarak çok gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Turkovac 20 aylık müthiş bir çalışmanın eseri. Yaşadıklarımız belgesel olsa 2 saatlik bir belgesel, kitap olsa 2 ciltlik bir kitap olur. Çok şükür sonuca ulaştık. Acil kullanım onayı alması dönüm noktasıydı. Gerçekten çok mutlu olduk. Aşımıza her zaman güveniyorduk. Pandemi daha Wuhan'dayken Aykut hocam 'Bunu Türkiye'de birkaç merkez yapabilir, biri de biziz' dedi. 'Hemen çalışmaya başlıyoruz' dedim. Kolları sıvadık. O zaman hiçbir destek yoktu. Virüsü izole etmek için çalışmalarımız başladı. İlk izole eden de Aykut hoca oldu. Daha sonrada süreç hızlandı. Biz kendimiz destek vererek bu çalışmalar başlamış oldu" diye konuştu.

AYKUT ÖZDARENDELİ'NİN İSMİ CADDE DE YAŞATILACAK

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde üyelerin oy birliği ile aldığı karar gereğince yerli korona virüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin ismi Kayseri'de yapılacak olan bir caddeye verilecek.

(Ali Göç - Mükremin Kaya/ İHA)

Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli Turkovac'ı anlattı
Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli Turkovac'ı anlattı
Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli Turkovac'ı anlattı

YORUMLAR
500

Aykut Özdarendeli, TURKOVAC, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli Turkovac'ı anlattı - Son Dakika


2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı 2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:23
Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi         
17:12
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
17:23 2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı
17:12 Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
17:11 Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi
17:10 Metroda bıçaklı saldırı soruşturması! 'Görevi ihmal'den ayrı bir soruşturma yürütülüyor
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli Turkovac'ı anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement