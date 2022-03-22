Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: "Yeni başarılar bizi bekliyor" - Son Dakika
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Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: "Yeni başarılar bizi bekliyor"

22.03.2022 21:52

Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: "Yeni başarılar bizi bekliyor"KAYSERİ Yerli ve milli koronavirüs aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "İnşallah daha nice başarılar elde edecek Erciyes Üniversitesi.

Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: "Yeni başarılar bizi bekliyor"

KAYSERİ Yerli ve milli koronavirüs aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "İnşallah daha nice başarılar elde edecek Erciyes Üniversitesi. Aşı başta olmak üzere birçok alanda, birçok bölümde yeni başarılar bekliyor bizi. Bunun da müjdesini vermek isterim" dedi.

Türkiye; dünyada koronavirüse karşı aşı geliştiren sayılı ülkeler arasında yer alırken, aşının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi'nde Türkovac gururu yaşanıyor. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Aykut Özdarendeli ve ekibi salgına karşı Türkovac'ı geliştirirken, Özdarendeli'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Bilim Özel Ödülü verildi. Özdarendeli ve ekibinin her şeyi hak ettiğini söyleyen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; "Türkovac aşısı Türkiye'nin, özelde de Erciyes Üniversitesi'nin gururu. Özellikle milli aşımızın ortaya çıkması ve covide karşı geliştirilmiş aşı kapsamında 10 ülkeden biri olmamız büyük bir gurur. Aykut Özdarendeli ve ekibi gerçekten her şeyi hak ediyor. O özverinin, çalışmanın karşılığını almaları da gerekiyor. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, Tıp Bayramı'nda Bilim Özel Ödülü verildi Aykut hocamıza. Aynı gün TÜBA ödülü de aldı Aykut hocamız. Bu ödülleri fazlasıyla hak etti, o bizim gururumuz. Hem Aykut hocamıza hem ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Erciyes Üniversitesi'nin yeni başarılara imza atacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mustafa Çalış; "İnşallah daha nice başarılar elde edecek Erciyes Üniversitesi. Aşı başta olmak üzere birçok alanda, birçok bölümde yeni başarılar bekliyor bizi. Bunun da müjdesini vermek isterim" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, 2015 yılında da dünyada hücre kültür temelli Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısının ilk patentini almıştı.

Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: Yeni başarılar bizi bekliyor
Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: Yeni başarılar bizi bekliyor
Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: Yeni başarılar bizi bekliyor

YORUMLAR
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Mustafa Çalış, Erciyes, Milli, Aşı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkovac'ı geliştiren ERÜ Rektörü Çalış: 'Yeni başarılar bizi bekliyor' - Son Dakika


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