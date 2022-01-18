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TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: "Biz görevimizi yaptık" - Son Dakika

TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: "Biz görevimizi yaptık"

18.01.2022 20:07

TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: "Biz görevimizi yaptık" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir: "Aykut hoca ismini tarihe yazdıracak" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve heyeti, Erciyes Üniversitesi'nde TURKOVAC...

TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: "Biz görevimizi yaptık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir:

"Aykut hoca ismini tarihe yazdıracak"

KAYSERİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve heyeti, Erciyes Üniversitesi'nde TURKOVAC aşısını geliştiren ekibin başında olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Prof. Dr. Özdarendeli, "Biz görevimizi yaptık" dedi.

Erciyes ÜniversitesiRektörlüğü'nde gerçekleşen ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve il teşkilat üyeleri katıldı.

Türkiye'nin son zamanlarda çok büyük gelişmelere imza attığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Bugün Erciyes Üniversitemizde Aykut hocamızı ziyaret etmek istedik arkadaşlarımızla birlikte. Öncelikle sayın rektörümüze, değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Genç bir siyasetçi ve AK Parti heyeti olarak değil, bu ülkenin bir evladı olarak, bu memleketin genç kuşaklardan bir vatandaşı olarak çok teşekkür ediyoruz. Hocamın yaptığı çalışma, bulduğu aşı gençlere ve Türkiye'deki insanlara ilham oldu. Son dönemde Türkiye pek çok şeyi başardı ama son dönemdeki en önemli başarılarından bir tanesinin altında saygıdeğer hocamız, ekibi ve üniversitemiz var. Kendilerini tebrik ediyoruz. Milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Tabi bu başarı esasında yepyeni başarıların önünü açacak. Bize ve milletimize ilham olacak çok değerli bir başarı. Kuşkusuz bu tür başarılarımız birden olmuyor. Bir altyapı, destek, kararlılık, cesaret, bir o kadar da işin arkasında duracak irade gerektiriyor. Bu manada tüm kurumlarımıza ve başta tabii ki sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki bizim sağlıktaki bu adımımız, Covid ile bu mücadelemiz başarıyla nihayetlenecek ve bazı isimler tarihe geçecek. O isimlerden bir tanesi de Aykut hocam olacak. Kendisini bir kere daha milletimiz adına tebrik ediyoruz. Ekibine de şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle bir hocamızın ülkemizde yetişmiş olması, ülkemizin en önemli üniversitelerinden bir tanesinin oluşturduğu iklim içerisinde bu başarıyı elde etmesi kuşkusuz en büyük kazanımımız. Bu yüzyılın en önemli olaylarından bir tanesi covid-19. Bütün hayatımızı ve alışkanlıklarımızı kökten değiştirdi. İnanıyoruz ki normalleşmenin önündeki bu en etkili adım, son yüzyılda ismini tarihe yazdıran isimlerle olacak. Aykut hocam da bunlardan bir tanesi" dedi.

Aşı için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizin bu ziyaretinden dolayı büyük mutluluk duydum. Başkanımız da çok güzel cümleler kullandı bizim hakkımızda. Biz görevimizi yaptık, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şu anda acil kullanım onayını aldık, yaygın kullanıma da geçmek üzeredir diye düşünüyorum. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı da başkanımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, "Başkanımıza ve sayın milletvekillerimize teşekkür ediyoruz nazik ziyaretlerinden dolayı. Özellikle hem Aykut hocamızı, ekibini ve bizi motive ettiler ve cesaretlendirdiler. Başkanımızın da ifade ettiği gibi aslında bu pandemi 100 yılda bir olan bir olay. En son biliyorsunuz 1900'lü yıllarda İspanyol virüsü çıkmıştı ve 100 yıl sonra böyle bir pandemiyle karşı karşıya kaldık. ERÜ olarak biz bu konuda ülkemize, özellikle dünyadaki 10 ülkeden 9. ülke olarak kendi aşımızı Covid'e karşı geliştirebiliyorsak ne mutlu bize. ERÜ'nün bu konuda katkısının olması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Aykut hoca ve ekibi ile gurur duyuyoruz. İnşallah nice Aykut hocalar devletimizde çıkacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'e teşekkür plaketi takdim edildi.

TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Biz görevimizi yaptık
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Biz görevimizi yaptık
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Biz görevimizi yaptık

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Erkan Kandemir, AK Parti, TURKOVAC, Erciyes, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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